Місяць можуть визнати планетою

Планетолог NASA Алан Стерн і п'ять його колег опублікували маніфест про нове визначення планети. Згідно з маніфестом, планетами можуть вважатися Плутон і Місяць.

Про це повідомляє Science Alert.

Зазначається, що нове визначення засноване на геологічних характеристиках небесного тіла, а не на особливостях його орбіти.

Сучасне визначення планети від Міжнародного астрономічного союзу враховує ставлення небесного тіла до зірки: планетами, згідно з цим визначенням, можуть вважатися лише ті з небесних тіл, що обертаються навколо Сонця, але не супутники інших небесних тіл.

Планетологи ж пропонують визнати, що класифікація планет повинна залежати від їх геології, а не від того, в яких відносинах вони перебувають з найближчою зіркою.

За словами Стерна, слухати астрономів у визначенні планети – це все одно, що йти до ортопеда замість нейрохірурга.

Незважаючи на те, що вони обидва лікарі, вони мають різний досвід. Ви дійсно повинні слухати не астрономів, а планетологів, які знають щось про цей предмет. Коли ми дивимося на такий об'єкт, як Плутон, ми не знаємо, як ще крім планети його називати,

– наголосив Стерн.

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Нове визначення звучить приблизно так: "Планетою є небесне тіло з масою менше зіркової, на якому ніколи не було термоядерної реакції синтезу і яке має достатню власну гравітацію, щоб прийняти сфероїдальну форму, незалежно від параметрів її орбіти".

Якщо визначення буде прийнято, статус планети отримають більше сотні небесних тіл Сонячної Системи, в тому числі Місяць, супутник Юпітера Ганімед, супутники Сатурна Титан і Енцелад, а також Плутон.