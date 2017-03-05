Мітинг біля Солом'янського райсуду: активісти висунули свої вимоги

В Києві близько тисячі активістів, які влаштували мітинг біля Солом'янського районного суду, вимагають, аби голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Активісти не збираються розходитися, доки їхню головну вимогу не задовольнять. За їхніми словами, вони блокуватимуть будівлю суду, поки не призначать суддю, який міг би ухвалити рішення про запобіжний захід Насірову.

Серед блокувальників райсуду – представники Автомайдану та народні депутати.

Над Солом'янським судом міста Києва є Апеляційний суд. Голова Апеляційного суду Києва зустрівся з головою Солом'янського суду, і вони домовилися про схему, яку намалював Олександр Грановський (депутат від "БПП" – 24). Грановський є прямим куратором голови Апеляційного суду Києва. Сценарій полягає в тому, що в Солом'янському суді в якийсь момент просто зникнуть всі судді. І, коли внесуть подання про відвід судді, який веде справу Насірова, цей відвід буде нікому розглянути. І таким чином буде заблокована справа Насірова на початковій стадії,

– впевнений депутат Сергій Лещенко.

За інформацією нардепів від "Самопомочі", зокрема Андрія Журжія, всередині будівлі разом з Романом Насіровим знаходяться два його охоронці. За не підтвердженими даними, це представники спецназу ДФС.

Більше – дивіться у прямому включенні кореспондентки 24 Каналу Анни Калюжної.

Читайте також: Якщо Насірову не оголосять нову підозру, то він матиме всі шанси уникнути арешту, – експерт

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.