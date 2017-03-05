21:56
5 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 20:00: Мітингувальники висунули вимоги
Випуск новин
21:10, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мітинг біля Солом'янського райсуду: активісти висунули свої вимоги

21:05, сьогодні 1012 Читать новость на русском

В Києві близько тисячі активістів, які влаштували мітинг біля Солом'янського районного суду, вимагають, аби голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Активісти не збираються розходитися, доки їхню головну вимогу не задовольнять. За їхніми словами, вони блокуватимуть будівлю суду, поки не призначать суддю, який міг би ухвалити рішення про запобіжний захід Насірову.

Серед блокувальників райсуду – представники Автомайдану та народні депутати.

Над Солом'янським судом міста Києва є Апеляційний суд. Голова Апеляційного суду Києва зустрівся з головою Солом'янського суду, і вони домовилися про схему, яку намалював Олександр Грановський (депутат від "БПП" – 24). Грановський є прямим куратором голови Апеляційного суду Києва. Сценарій полягає в тому, що в Солом'янському суді в якийсь момент просто зникнуть всі судді. І, коли внесуть подання про відвід судді, який веде справу Насірова, цей відвід буде нікому розглянути. І таким чином буде заблокована справа Насірова на початковій стадії,
– впевнений депутат Сергій Лещенко.

За інформацією нардепів від "Самопомочі", зокрема Андрія Журжія, всередині будівлі разом з Романом Насіровим знаходяться два його охоронці. За не підтвердженими даними, це представники спецназу ДФС.

Більше – дивіться у прямому включенні кореспондентки 24 Каналу Анни Калюжної.

Читайте також: Якщо Насірову не оголосять нову підозру, то він матиме всі шанси уникнути арешту, – експерт

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова Київ Автомайдан Політика Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
1270
Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
сьогодні, 19:15 Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
Ольга Черненко 6129
Насиров и НАБУ. Реакция здорового человека
сьогодні, 15:24 Насиров и НАБУ. Реакция здорового человека
Блог Медіа 2283
Украина – наша больная мама – будем лечить, или дадим умереть?
сьогодні, 13:01 Украина – наша больная мама – будем лечить, или дадим умереть?
Сергій Гайдай 2468
Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца
сьогодні, 08:32 Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца "республики"
Ольга Черненко 3639
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Туристи в окупованому Криму обурюються здирницькими правилами
24 вересня 2016 , 19:57
Стрілянина у центрі Києві: ЗМІ розкрили деталі
31 грудня 2016 , 10:24
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук