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Mobile ID запрацює в Україні до кінця року: що це таке

16:02, сьогодні 1020 Читать новость на русском
Mobile ID в Україні
Mobile ID в Україні / Getty Images

ID-паспорти зі вбудованим цифровим підписом почнуть видавати восени, а до кінця року такий підпис буде доступний на SIM-картці у рамках програми MobileID.

Сервіс MobileID дозволить зберігати всі дані про громадянина – електронний цифровий підпис, ідентифікаційний код, паспортні дані тощо – на SIM-картці. Цей сервіс вже успішно працює в 28 країнах Європи.

Зокрема, за допомогою технології Mobile ID користувачі смартфонів зможуть ставити електронні підписи до документів. Власники мобільного зможуть оплачувати послуги та отримувати доступ до захищених документів.

Технологія містить у собі взаємодію між різними мережами мобільних операторів та центрами сертифікації ключів. Для цього розробники створять спеціальні SIM-карти із вбудованими алгоритмами ідентифікації.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував з осені старт видачі внутрішніх паспортів у вигляді ID-картки із вбудованим електронним цифровим підписом, а до кінця року такий підпис буде доступний на SIM-картці у рамках програми MobileID.

За його словами, впровадження електронних послуг – один із пріоритетів уряду, тому до кінця року планується запровадити ще низку онлайн-сервісів. Зокрема, це реєстрація дитини та шлюбу онлайн.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Інтернет Інформаційні технології
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