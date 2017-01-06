Моторошна аварія в Туреччині: перекинувся автобус з школярами, є загиблі

У провінції Конья (Туреччина) перекинувся автобус, в якому перебували 44 дитини.

Автобус перехилився на вкритій кригою дорозі. Від удару частину учнів викинуло з вікон, пише Daily Sabah.

Двоє дітей – загинули. Іще 42 учні травмовані – наразі вони у лікарні.

"Автобус почав ковзати і нахилятися. Він перекинувся. Нас викинуло з вікон. На мене зверху впали 3 або 4 людини", – розповіла одна із постраждалих.

За попередніми даними, причиною аварії стала ожеледиця на дорозі.

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