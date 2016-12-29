Моторошне вбивство на Одещині: чоловік відрізав голови матері з донькою

Чоловік убив матір та доньку в Овідіопольському районі Одещини і відрізав їм голови, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, загиблих знайшли співробітники ДСНС в Одеській області, які гасили пожежу.
Правоохоронці встановили підозрюваного в скоєнні вбивства і зараз намагаються його затримати.
Підозрюваний хотів втекти спочатку на автомобілі, потім пішки. Зараз переслідування триває.
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