Моторошне вбивство на Одещині: чоловік відрізав голови матері з донькою

Чоловік убив матір та доньку в Овідіопольському районі Одещини і відрізав їм голови, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, загиблих знайшли співробітники ДСНС в Одеській області, які гасили пожежу. Правоохоронці встановили підозрюваного в скоєнні вбивства і зараз намагаються його затримати. Підозрюваний хотів втекти спочатку на автомобілі, потім пішки. Зараз переслідування триває. Читайте також: Підлітки побили літню жінку у храмі, вкравши пожертви

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