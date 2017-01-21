Муженко розповів про головне завдання "кіборгів"

Донецький аеропорт, який раніше був стратегічним об’єктом, зараз став символом мужності українських воїнів.

Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко.

За його словами, саме "кіборги" змусили агресора відмовитися від подальшого наступу.

"Це було головне завдання і Збройні Сили його виконали…Не тільки протистояти, а й завдавати противнику таких втрат, що він вимушений був просити перемир’я, щоб забрати своїх убитих і поранених", – заявив начальник Генштабу.

Він додав, що подвиг "кіборгів" відродив дух української армії і створив образ нового українського воїна – непереможного і незламного.

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