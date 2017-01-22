МВФ чекатиме пенсійної реформи до березня

Згідно із взятими Україною зобов’язаннями, пенсійна реформа, на якій наполягає Міжнародний валютний фонд, вже мала бути проведена, проте Україні додали часу на "роботу над помилками".

Після зустрічі міністра соцполітики Андрія Реви з представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше, уряд України оприлюднив ті рішення, які він вважає за потрібне втілити у зв’язку з реалізацією пенсійної реформи. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь "Допоможи державі – помри до пенсії".

Серед цих рішень є такі:

Перше: законодавчо прописати норму про неможливість сумісництва пенсії та роботи. Друге: перекласти виплату пенсій з інвалідності на Фонд соціального страхування, який почне працювати з квітня цього року. (Щоправда, хто саме наповнювати цей фонд, наразі не уточнюється. Якщо до нього надходитимуть кошти з того самого ЄСВ, котрий сплачують всі працюючі, то дана "реформа" не матиме жодного сенсу, адже вона зведеться до перекладання грошей з однієї кишені до іншої).



Третій момент – це економія. Передбачаються перевірки персон, які отримують пенсію з інвалідності. Андрій Рева припускає, що у нас чимало "липових" інвалідів, особливо серед ІІІ групи. Виявлені симулянти будуть позбавлені пенсії. Це ж стосується й тих, хто отримував надбавки до пенсій, зокрема, доплати за вислугою років (виключення становитимуть тільки військові), – пише автор матеріалу.

"Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, бо і для президента, і для простого робітника установлюється однаковий підхід нарахування пенсій", – заявляє міністр соцполітики Андрій Рева. "Крім того, важливо ще й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що держава за них має усе вирішити, а змусити усвідомити, що майбутнє кожного – в його руках", – наводить слова міністра видання "Українська правда".

Всі вище перераховані пункти мають знайти відображення у новому пенсійному законодавстві. Із його прийняттям Україну квапить Міжнародний валютний фонд. Власне, МВФ вимагав пенсійної реформи ще раніше, проте ця вимога так і не була виконана. Часу на "роботу над помилками" нам дають до кінця березня поточного року.

Саме тому і йдеться про представлення пенсійного закону на розгляд Ради протягом першого весняного місяця,

– йдеться у статті.