МВФ не розглядатиме надання Україні траншу 20 березня, – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд усунув українське питання з порядку денного 20 березня 2017 року.

Як зазначає агенція "РБК-Україна" з посиланням на джерело у міністерстві фінансів, МВФ переніс засідання щодо надання Україні траншу, яке раніше було заплановано на цю дату.

Крім того, з сайту МВФ також зникли будь-які відповідні згадки про Україну.

Так, відповідно до графіку засідань, на порядку денному 20 березня відбудуться консультації щодо Катару.

Далі 22 березня засідання буде присвячено питанню Сент-Люсії , а 24-го числаМВФ проведе консультації щодо Науру, Ізраїлю та Домініканської Республіки.

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Нагадаємо, раніше президент Петро Поршенко сподівався, що саме 20 березня МВФ ухвалить рішення щодо надання 1 мільярду доларів Україні.