МВС орендує вертоліт за тисячу доларів на годину

МВС України орендує вертоліт за 26,8 тисячі гривень за годину. Вертоліт обладнаний відеоапаратурою фіксації порушень та спеціальними засобами зв'язку з бортовими номерами UR-ASO.

Про це повідомляють "Українські Новини" із посиланням на відповідь Нацполіції на інформаційний запит.

Зазначається, що вертоліт, який з'явився перед Євробаченням-2017 у Києві, теж використовується на правах оренди. Нагадаємо, що напередодні проведення пісенного конкурсу заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв заявляв, що під час Євробачення вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть три спеціально укомплектованих сучасним обладнанням автомобілі та вертоліт.

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У відповіді Нацполіції також уточнюється, що гелікоптер орендується за договором від 10 травня 2017 року ГУ Нацполіції в місті Києві. Вертоліт орендується у ТОВ "ЛЄЙКА СТУДІО ФОТО ПРОДАКШН" разом з екіпажем з погодинною оплатою праці.



МВС орендує дорогий вертоліт: документ

Також наголошується, що своїх вертольотів на балансі у ГУ Нацполіції в Києві немає.

МВС орендує дорогий вертоліт: документ

Видання зазначає, що після Євробачення вертоліт з бортовими номерами UR-ASO і написом "Поліція" неодноразово з'являвся на заходах за участю керівництва МВС.