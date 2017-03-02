МВС планує зміни у екзаменах для отримання посвідчення водія

МВС розробляє нові тести для отримання водійського посвідчення.

Варіанти екзаменаційних завдань розмістили на сайті відомства. Пропонують усім охочим їх виконати і залишити відгуки. Рекомендації обіцяють врахувати.

Таким чином правоохоронці хочуть зробити процес отримання водійських прав прозорішим. А з білетів прибрати усі зайві запитання, які заплутують учасників іспиту, і зосередитись лише правилах дорожнього руху.

Технічні питання залишаються, але з точки зору категоризації. Якщо це водій вантажного автомобіля, автобусу, то він деякі технічні питання повинен розуміти і точно знати. Якщо це, наприклад, мотоцикл або легковий автомобіль, то там точно не буде питань навантаження на вісь,

– розповів член експертної комісії Олександр Зєрщиков.

Нові екзаменаційні завдання з'являться уже за 2-3 місяці.

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