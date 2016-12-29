МЗС України опублікувало злісну заяву щодо Росії

Україна закликала країни-члени ООН посилити тиск на РФ через порушення Москвою ключових положень декларацій і конвенцій в сфері прав людини.

Про це мовиться у заяві розміщеній на сайті міністерства закордонних справ.

В МЗС пояснили, що Росія й надалі не виконує міжнародні зобов’язання, порушує закони та домовленості.

Також дипломати зазначили, що в Росії незаконно утримують щонайменше 17 українців.

Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей,

– пояснили в МЗС

МЗС України вимагає від Росії негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, припинити політичні переслідування та репресій.

Також у міністерстві закликали держави-члени ООН посилити тиск Росію. Особливо зважаючи на тортури у російських в’язницях.