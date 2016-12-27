На Донеччині відкрили новенький міст, зруйнований бойовиками при відступі

Терористи підірвали його у 2014-му році, утікаючи з Горлівки перед наступом української армії.

У вересні міст почали відбудовувати. Ремонтники повністю демонтували попередню конструкцію і збудували нову.

Відновлений міст став довшим на 4 метри і може витримувати більшу вагу до 100 тонн.

Як повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, до Нового року в області відкриють ще два зруйновані бойовиками мости, серед який 300-метровий міст через річку Сіверський Донець.

Окрім того, на Донеччині залишається 7 підірваних терористами мостів. Однак, ремонтувати їх поки не можуть. Адже, вони у так званій сірій зоні, яку не контролюють ані українські військові, ані бойовики.