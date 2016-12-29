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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Філіппінах прогримів потужний вибух в парку: з'явилися фото (18+)

05:35, сьогодні 169 Читать новость на русском
Жертви вибуху на Філіппінах
Жертви вибуху на Філіппінах / newsinfo.inquirer.net

В місті Хілонгос на філіппінському острові Лейте стався вибух у міському парку.

В результаті вибуху постраждали щонайменше 27 осіб, двоє з них знаходяться в критичному стані.

Як передає Philippine Daily Inquirer, вибух стався ввечері в середу, 28 грудня, в міському парку під час боксерського матчу, що проходив в рамках щорічного католицького фестивалю.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють про те, що в результаті вибуху є загиблі, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.

Нагадаємо, нещодавно, 24 грудня, на Філіппінах неподалік від католицького храму на острові Мінданао стався вибух. Внаслідок чого 12 людей отримали поранення.

Теги: Філіппіни Вибух Жертви Тероризм
Джерело: 24 Канал
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