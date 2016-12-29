На Філіппінах прогримів потужний вибух в парку: з'явилися фото (18+)

В місті Хілонгос на філіппінському острові Лейте стався вибух у міському парку.

В результаті вибуху постраждали щонайменше 27 осіб, двоє з них знаходяться в критичному стані.

Як передає Philippine Daily Inquirer, вибух стався ввечері в середу, 28 грудня, в міському парку під час боксерського матчу, що проходив в рамках щорічного католицького фестивалю.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють про те, що в результаті вибуху є загиблі, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.

Нагадаємо, нещодавно, 24 грудня, на Філіппінах неподалік від католицького храму на острові Мінданао стався вибух. Внаслідок чого 12 людей отримали поранення.