На Київщині не можуть загасити сміттєзвалище: опубліковані фото

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1 червня на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу села Рожни (Броварський район) сталося загоряння сміття. Пожежники станом на 12:00 2 червня досі не загасили пожежу.
Як повідомили у прес-службі ДСНС, осередки горіння розташовані по всій площі звалища. Відстань до населеного пункту близько 8 кілометрів.
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Пожежа на сміттєзвалищі на Київщині
Пізно ввечері 1 червня пожежу вдалося локалізували на площі 2 га. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поруч вододжерела.
Ліквідація пожежі триває. На місці працюють 5 одиниць техніки, 1 мотопомпа та 19 чоловік особового складу.