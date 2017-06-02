На Київщині не можуть загасити сміттєзвалище: опубліковані фото

1 червня на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу села Рожни (Броварський район) сталося загоряння сміття. Пожежники станом на 12:00 2 червня досі не загасили пожежу. Як повідомили у прес-службі ДСНС, осередки горіння розташовані по всій площі звалища. Відстань до населеного пункту близько 8 кілометрів. Читайте також: Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри

Пожежа на сміттєзвалищі на Київщині Пізно ввечері 1 червня пожежу вдалося локалізували на площі 2 га. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поруч вододжерела. Ліквідація пожежі триває. На місці працюють 5 одиниць техніки, 1 мотопомпа та 19 чоловік особового складу.

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