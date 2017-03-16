На коксохімічному заводі у Запоріжжі пролунав смертельний вибух

У Запоріжжі на підприємстві "Запоріжкокс" стався вибух ємності з газом без горіння.
У результаті інциденту загинули чотири особи, пише УНІАН.
За інформацією поліції міста, у результаті інциденту загинули чотири особи.
Зазначається, що три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги.
Причиною вибуху стало те, що підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності з газом без горіння.
Як повідомляє місцевий ресурс 061.ua, загиблі не були працівниками заводу – це підрядники, які якраз і виконували зварювальні роботи.
На місці події працює прокуратура, рятувальники та медики.
Зауважимо, що розслідуванням займатиметься Держгірпромнагляд.
Як відомо, "Запоріжкокс" є одним з найбільших коксохімічних підприємств України, 51% якого належить групі "Метінвест" українського олігарха Ріната Ахметова.
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