На коксохімічному заводі у Запоріжжі пролунав смертельний вибух

У Запоріжжі на підприємстві "Запоріжкокс" стався вибух ємності з газом без горіння.

У результаті інциденту загинули чотири особи, пише УНІАН.

За інформацією поліції міста, у результаті інциденту загинули чотири особи.

Зазначається, що три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги.

Причиною вибуху стало те, що підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності з газом без горіння.

Як повідомляє місцевий ресурс 061.ua, загиблі не були працівниками заводу – це підрядники, які якраз і виконували зварювальні роботи.

На місці події працює прокуратура, рятувальники та медики.

Зауважимо, що розслідуванням займатиметься Держгірпромнагляд.

Як відомо, "Запоріжкокс" є одним з найбільших коксохімічних підприємств України, 51% якого належить групі "Метінвест" українського олігарха Ріната Ахметова.

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