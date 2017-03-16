18:35
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 17:00: Суд над волонтером. Рідкісна рослина у Карпатах
Випуск новин
17:55, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

На коксохімічному заводі у Запоріжжі пролунав смертельний вибух

17:55, сьогодні 593 Читать новость на русском
Завод
Завод "Запоріжкокс" / Соцмережі

У Запоріжжі на підприємстві "Запоріжкокс" стався вибух ємності з газом без горіння.

У результаті інциденту загинули чотири особи, пише УНІАН.

За інформацією поліції міста, у результаті інциденту загинули чотири особи.

Зазначається, що три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги.

Причиною вибуху стало те, що підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності з газом без горіння.

Як повідомляє місцевий ресурс 061.ua, загиблі не були працівниками заводу – це підрядники, які якраз і виконували зварювальні роботи.

На місці події працює прокуратура, рятувальники та медики.

Зауважимо, що розслідуванням займатиметься Держгірпромнагляд.

Як відомо, "Запоріжкокс" є одним з найбільших коксохімічних підприємств України, 51% якого належить групі "Метінвест" українського олігарха Ріната Ахметова.

Читайте також: На хімзаводі у Донецьку прогримів потужний вибух

Теги: Україна Запоріжжя Вибух Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі (18+)
 27 вересня 2016 , 02:51 129
Мустафа Найєм повідомив про нові деталі розслідування перших вбивств на Євромайдані
 24 січня , 02:24
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
Рада не взялася розглядати скандальне рішення антикорупційного комітету
 сьогодні , 17:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук