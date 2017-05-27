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На Львівщині стартував кубок України з авіамодельного спорту

20:54, сьогодні 60 Читать новость на русском

Над Львівщиною закружляли десятки маленьких літаків. В області стартував Кубок України з авіамодельного спорту. Змагання присвятила пам`яті Дмитра Гудзенка, що торік загинув у зоні АТО.

Перш ніж полетіти у небо, ці маленькі літаки ретельно інспектують. Пілоти чистять двигун, перевіряють кріплення, свічку і звісно ж заправляють авіамодель паливом.

У ході змагань пілоти повинні пролетіти дистанцію в 400 метрів – 10 кіл небом. Найпотужніші моделі можуть розігнатись аж до 400 кілометрів за годину. Переможець – той, хто подолає цю дистанцію найшвидше.

Буде проведено 6 турів і на підставі шести турів буде виведений кінцевий результат і оприлюднене місце учасника,
– розповів організатор змагань Сергій Маркелов.

Переможця Кубка України оголосять у неділю. А у липні на Львівщині відбудеться чемпіонат світу з вільнолітаючих моделей.

Читайте також: Пасажирські потяги будуть зупинятися в історичному центрі Львова

Теги: Україна Львів авіація
Джерело: 24 Канал
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