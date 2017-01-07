На Одещині 30 автомобілів залишаються у сніговому полоні

Близько 30 автомобілів залишаються заблоковані внаслідок непогоди на трасі Одеса-Рені між селами Новоселівка Кілійського району та Холмське Арцизького району. На допомогу заблокованим подорожувальникам вирушила військова техніка.

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія Інформ".

Загалом на трасі Одеса-Рені в сніговому полоні продовжують залишатися не менше 30 автомобілів.

Один із шляхопрокладачів БАТ, який вирушив з військової частини, розташованої у Білгород-Дністровському, зламався по дорозі. Зараз ведеться ремонт, поломка не надто серйозна (попередньо, лопнув патрубок і витік тосол) і військові сподіваються, що найближчим часом техніка зможе продовжити рух. Ще один БАТ відправили ДСНСники.

З боку Ізмаїла також робляться спроби дістатися до постраждалих. Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що з міста вирушила колона з 5 всюдиходів, яка спробує пробратись полями.

Сьогодні о 9.30 до Холмського виїде колона з п'яти всюдиходів, взяли паливо, гаряче питво, купили продукти. З нами їде бригада "швидкої". Будемо рухатися не по дорозі, а по полях,

– зазначив мер.

Читайте також: У Нацполіції оновили список доріг, на яких обмежено рух транспорту