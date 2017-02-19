На Одещині напали на священика Московського патріархату

У селі Василівка, що в Одеській області, невідомі напали на будинок місцевого священика. Внаслідок нападу чоловік отримав численні поранення голови і тіла.

Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ МП.

Як сказано у повідомленні, близько третьої ночі священика розбудили підозрілі звуки. Він побачив одного з нападників та зміг "нейтралізувати його", однак тут втрутився другий злочинець.

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Металевою монтажкою побив священика по голові та тілу. Після цього нападники втекли.

Постраждалого священика госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньотяжкий.