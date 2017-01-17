На Одещині обстріляли двір французького винороба

Французький винороб Христоф Лакарен, який має виноградники у Шабо Одеської області, заявив про стрілянину на його подвір’ї.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку крали стовпчики, потім викорчували 11 га виноградників, тепер сусід одного з наших "проблемних" пайовиків Мунтяна Дмитро Бабієнко стріляє з рушниці в нашу собаку Беатрису, яка перебувала на нашому обгородженому сіткою подвір'ї,

– написав Лакарен.

Він розповів, що собака отримала поранення голови та морди.

За словами Лакарена, поліція була на місці події і зареєструвала злочин.

"Пане Прем'єр-міністре, 31 жовтня 2016 року в телепрограмі журналісту Каролін де Камарі Ви особисто гарантували безпеку французьким інвесторам в Україні. Прошу Вас захистити мою сім'ю від цих варварів!" – звернувся винороб до Володимира Гройсмана.

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