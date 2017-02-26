На острові Хортиця сьогодні згадали старі козацькі традиції

Знавці козацької історії кажуть, що млинців тоді на свято не пекли, бо основною стравою були вареники.

Без куліша у козаків не обходилось жодне свято. Так було і на сьогоднішній Масниці – так свято проводів зими називали запорізькі козаки у 18 столітті. Та Масниця була не лише нагодою смачно поїсти та весело провести час.

В останній день прощенської неділі, перед Великим постом, запорожці влаштовували бої "лава на лаву". Це були ритуальні бої: вони вважали, що один одному кулаками вони вибивають чортів і очищаються перед Великим постом. І, звичайно, просили один у одного прощення,

– козачий отаман Костянтин Рижов.

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