На ринку у Києві розгорілася масова бійка: є постраждалі

У Дарницькому районі Києва на території ринку виникла бійка між підприємцями і представниками орендаря землі. Внаслідок сутички кілька людей звернулися за допомогою до лікарів.

Як повідомили у столичній поліції, вранці правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі зносять торгові точки. За викликом виїхали патрульні, співробітники районного управління поліції і спецпідрозділу.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між представниками ринку і представниками орендаря землі.

Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для установки паркану. Однак підприємці почали зводити барикади. В результаті виник конфлікт, почалася бійка, в хід пішла цегла і вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух,

– йдеться у повідомленні.

Поліція втрутилася в сутичку і створила кордон між учасниками конфлікту. Зараз ситуація стабілізована.

Інформація про потерпілих уточнюється, зараз є три повідомлення від лікарів про надання допомоги.

Нагадаємо, ніч на 22 грудня у Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут" відбулося знесення розміщених там МАФів. На місці інциденту сталась сутичка.