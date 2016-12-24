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Телеканал новин 24 На ринку у Києві розгорілася масова бійка: є постраждалі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На ринку у Києві розгорілася масова бійка: є постраждалі

13:52, 23 грудня 1787 Читать новость на русском
Бійка
Бійка / Фото з відкритих джерел

У Дарницькому районі Києва на території ринку виникла бійка між підприємцями і представниками орендаря землі. Внаслідок сутички кілька людей звернулися за допомогою до лікарів.

Як повідомили у столичній поліції, вранці правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі зносять торгові точки. За викликом виїхали патрульні, співробітники районного управління поліції і спецпідрозділу.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між представниками ринку і представниками орендаря землі.

Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для установки паркану. Однак підприємці почали зводити барикади. В результаті виник конфлікт, почалася бійка, в хід пішла цегла і вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух,
– йдеться у повідомленні.

Поліція втрутилася в сутичку і створила кордон між учасниками конфлікту. Зараз ситуація стабілізована.

Інформація про потерпілих уточнюється, зараз є три повідомлення від лікарів про надання допомоги.

Нагадаємо, ніч на 22 грудня у Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут" відбулося знесення розміщених там МАФів. На місці інциденту сталась сутичка.

Теги: Україна Київ Кримінал
Джерело: 24 Канал
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