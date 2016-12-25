На ринку в Києві спалахнула величезна пожежа: з'явилося відео

Поблизу ринку "Даринок", який розташовано біля станція метро "Лісова" у Києві, спалахнула сильна пожежа.

Вогонь охопив товарні склади, магазин "Султан", павільйони секонд-хенду. Пожежа продовжує поширюватися та охоплювати нові території.

Також є попередня повідомлення про те, що в пожежі вже загинули люди. Повідомляють про одинадцять потерпілих.

На місці працюють бригади рятувальників.

Журналісти Денис Овсяников веде пряму трансляцію з місця пожежі на своїй сторінці в Facebook.

До слова, нещодавно під Києвом спалахнула сильна пожежа в одноповерховій будівлі на території металобази.