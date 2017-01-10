На Сумщині жінка зачинила доньку в квартирі та пішла в гості

На Сумщині жінка зачинила вночі у квартирі свою 5-річну доньку, а сама пішла гуляти.

Гучний дитячий плач о третій ночі підняв на вуха багатоповерхівку в місті Шостка. Сусіди розповіли, що чули, як дівчинка кликала маму та плакала. Вони ж і викликали поліцію.

Коли приїхала поліція, то дівчинка була сильно налякана. в квартирі не було нікого з дорослих і був страшенний безлад. Дитина була доставлена в дитячу лікарню, де і переночувала,

– розповіла старший інспектор Шосткинського відділу поліції Ольга Гудіма.

Як пізніше розповіла дівчинка – вона сильно налякалась вночі, бо їй примарилось чудовисько. Дівчинка здорова, комунікабельна, вільно спілкувалася із поліцією та лікарями.

Відшукати матір полісменам вдалося тільки під ранок. Жінці 21 рік. Вона розповіла, що ввечері вклала дитину спати, а пізніше пішла в гості.

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На горе-матір склали адмінпротокол та провели профілактичну бесіду. Жінку зобов’язали навести лад у помешканні. На контроль її взяла опікунська служба.