На Тернопільщині спалахнула птахоферма

У суботу, 14 жовтня, у селі Стара Ягильниця, що на Тернопільщині, трапилася велика пожежа на птахофермі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Пожежники зазначили, що станом на 14:30 горіла покрівля птахоферми на площі 800 метрів квадратних та внутрішні приміщення на площі 150 метрів квадратних. Станом на 16 пожежу вдалося локалізувати. Читайте також: У Львові загорілися склади "Епіцентру"