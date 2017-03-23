На військовий складах в Балаклії сталась диверсія, – Матіос

В ніч на 23 березня у місті Балаклія прогримів потужний вибух на військових складах. Однією з версій подій могла стати диверсія.

Про це заявляє головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"За попередніми даними військового прокурора Харківського гарнізону (який перебуває на місці подіі), внаслідок диверсії сьогодні вночі о 3 год. 2 хв. на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (снаряди 120 та 152мм) поблизу міста Балаклія у Харківській області виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів", – йдеться в повідомленні Анатолія Матіоса.

За його даними, на місці організовано 7-кілометровий кордон навколо зони небезпеки розльоту боєприпасів. З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та іх розліт, організовано евакуацію місцевого населення.

Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.



Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.



Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.