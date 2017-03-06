На яких посадах жінки заробляють більше, ніж чоловіки

Жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки, і менше претендують на керівні посади.

Про це розповів директор з розвитку Work.ua Сергій Марченко, повідомляє "Укрінформ".

"Коли ми проаналізували резюме, – а на Work.ua нині понад 1,8 млн резюме українців, – виявилось, що жінки більш освічені, 48% жінок мають вищу освіту, якої на 2% менше у чоловіків – 46%. Проте на керівні посади частіше претендують чоловіки – 60% чоловіків проти 40% жінок", – сказав Марченко.

Він зазначив, що багато в чому жінки самі винні в тому, що заробляють менше.

На жаль, не всі жінки оцінюють себе і свої навички адекватно і часто просять менше, ніж за таку ж роботу просять чоловіки. Жінки в середньому на 27% просять менше, ніж чоловіки, тобто більш ніж на чверть,

– уточнив Марченко.

У списку популярних посад, на яких жінки отримують менше від чоловіків: серед менеджерів з продажу – на 26% менше, директори – на 37%, начальники відділів – на 30%, бухгалтери – на 20%, навіть касири-жінки чомусь заробляють менше – 16,7%, дизайнери – на 24%, програмісти – на 41% тощо.

Є професії, в яких чоловіки заробляють набагато більше від жінок. Це акушери-чоловіки, що заробляють майже втричі більше – різниця у 182%; у понад два рази більшою є зарплата у чоловіків-тренерів з фітнесу, сортувальників; менше отримують жінки – менеджери з маркетингу, аніматори, топ-менеджери, геодезисти, інженери-механіки, будівельники.

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Але є професії, де жінки заробляють більше за чоловіків. І на першому місці – жінки-помічники депутата, які просять на 84% більше заробітку, ніж чоловіки. Також в топ – кранівники, помічники по господарству, асистенти керівника, картографи, помічники нотаріуса, SEO-оптимізатор, SMM-спеціаліст, категорійний менеджер, завідувач аптекою,

– розповів представник Work.ua.