На Житомирському полігоні розірвалась граната: загинув військовий

На військовому полігоні на Житомирщині стався вибух гранати, внаслідок якого загинув один військовослужбовець.
Інформацію про інцидент підтвердили у військовій прокуратурі регіону.
У п’ятницю, 24 лютого, на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб, стався розрив гранати.
Сержант-радіотелефоніст, внаслідок розриву гранати РПГ-22 отримав тілесні ушкодження, від яких помер.
На місці події вже працює група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури разом з експертами.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби.
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