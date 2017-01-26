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НАБУ відкрило кримінальне провадження проти "мільярдера" Мельничука

17:20, сьогодні 1976 Читать новость на русском
Сергій Мельничук
Сергій Мельничук / thekievtimes.ua

Національне антикорупційне бюро підозрює депутата Сергія Мельничука у приховуванні грошей, які він залучив до статутного капіталу приватної фірми.

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду міста Києва від 13 січня 2016 року.

Частка у статутному капіталі приватної фірми "Вазіт" (Вінниця) становить 1,54 мільйона гривень. Хоча Мельничук не зазначав у своїй е-декларації за 2015 рік частку у статутному капіталі фірми.

Дані про це містяться у Держреєстрі фізичних та юридичних осіб.

Національне антикорупційне бюро зазначило, що Сергій Мельничук продовжує бути керівником і підписантом фірми "Вазіт".

Ця інформаціє дає достатньо підстав вважати, що саме нардеп здійснював розпорядження рахунками приватного підприємства, був проінформований щодо стану фінансових справ "Вазіту", про склад засновників ПП та розмір часток, які їм належать.

НАБУ клопотало в Солом’янському суді про надання доступу до документів ПАТ "ОТП Банк", на підставі яких приватна фірма "Вазіт" мала відкриті розрахункові рахунки для здійснення фінансових операцій. Суд задовольнив це клопотання.

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Нагадаємо, НАЗК дозволило депутату Сергієві Мельничуку виправити вказаний в електронній декларації розмір готівкових коштів у розмірі 1 трильйон гривень.

Теги: Україна гроші Кримінал НАБУ Сергій Мельничук е-декларування
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