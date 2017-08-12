НАБУ зацікавилося декларацією Гонтаревої, – ЗМІ

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Національне антикорупційне бюро почало розслідувати ймовірні недостовірні дані в електронній декларації екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої.
Про це повідомляють "Українські Новини" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Внесли дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань", – сказало джерело.
Розслідування розпочато за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
До слова, раніше Печерський районний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відновити слідство проти екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої.