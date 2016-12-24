НАБУ зробило заяву щодо "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів

У Національному Антикорупційному Бюро заявили, що розслідування зібрало достатньо доказів, які підтверджують оригінальність "амбарної книги" Партії регіонів.

Йдеться у повідомленні НАБУ.

На сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність «амбарної книги», переданої Віктором Трепаком до НАБУ,

– йдеться у повідомленні.

У НАБУ пояснили, що низки інших почеркознавчих експертиз підтвердила оригінальність підписів низки різних осіб, а також численні покази осіб, які особисто виконували записи та ставили підписи в "амбарній книзі" за отримання грошей.

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Крім того, у НАБУ підкреслили, що не можуть надати повний перелік осіб, прізвища яких зустрічаються у книзі, адже вони можуть чинити тиск на свідків.