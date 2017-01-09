Надпотужний вибух газу на Хмельниччині: загинула 8-річна дівчинка

У Хмельницькій області в результаті вибуху газу в квартирі загинула 8-річна дівчинка , ще двоє людей отримали травми.

Як повідомили в ДСНС, повідомлення про вибух надійшло 8 січня о 14:30. Вибух газового балону стався в квартирі на 2 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Після цього помешкання почало горіти. 32-річку власницю квартири та 11-річну сусідську дівчинку госпіталізували – вони в реанімації. "Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна дочка власниці квартири", – йдеться в повідомленні. Читайте також: Вибух знову прогримів у будинку в Сумах: є постраждалі Зараз встановлюється остаточна причина вибуху.

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