Надпотужний вибух газу на Хмельниччині: загинула 8-річна дівчинка

У Хмельницькій області в результаті вибуху газу в квартирі загинула 8-річна дівчинка , ще двоє людей отримали травми.
Як повідомили в ДСНС, повідомлення про вибух надійшло 8 січня о 14:30.
Вибух газового балону стався в квартирі на 2 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Після цього помешкання почало горіти.
32-річку власницю квартири та 11-річну сусідську дівчинку госпіталізували – вони в реанімації.
"Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна дочка власниці квартири", – йдеться в повідомленні.
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Зараз встановлюється остаточна причина вибуху.
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