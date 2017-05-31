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"Нафтогаз" переміг "Газпром" в стокгольмському арбітражному суді

22:24, сьогодні 422 Читать новость на русском

Стокгольмський арбітраж задовольнив головні вимоги Києва у газовій суперечці між Нафтогазом і Газпромом. Йдеться про контракт на постачання блакитного палива від 2009 року.

Контракт, про який у 2009 домовилися тодішні прем'єри Юлія Тимошенко та Владімір Путін, фактично загнав Київ у газову кабалу. За ним ціна на блакитне паливо для України була значно вищою за середньоєвропейську.

Крім того він містив пункт бери або плати – тобто Нафтогаз щороку змушений був платити Газпрому за понад 50 мільярдів кубів газу. Навіть, якщо такого обсягу і не потребував.

При цьому не мав права його перепродувати. У 2014 році українська і російські компанії подали зустрічні позови до Стокгольмського арбітражу.

Газпром вимагав гроші за умовою "бери або плати", Нафтогаз хотів цей пункт скасувати, платити ринкову ціну на газ та можливість його реекспортувати.

Рішення відміняє повністю вимоги "Газпрому" по "бери або плати". Це була найголовніша частина вимог "Газпрому". Крім того є рішення, що буде переглянуто ціну з урахуванням ринкових вимог. Це також те, чого ми домагалися в суді. Знято заборону реекспортувати російський газ,
– заявила голова прес-служби "Нафтогазу" Альона Осмоловська.

"Газпром" також підтвердив, що отримав рішення Стокгольмського арбітражу. Російський монополіст повідомив, що вивчає документ, який налічує майже 800 сторінок, і при цьому не містить жодних конкретних цифр.

В українському МЗС судове рішення уже назвали перемогою. Та фахівці наголошують – сьогодні міжнародний арбітраж оголосив радше принципи на яких ухвалюватимуть остаточне рішення та розрахунки.

А претензії одна до одної компанії мають і щодо транзиту газу. Київ зокрема вимагає від Москви доплатити за транспортування газу і сплатити компенсацію за невикористання узгоджених у контракті мінімальних обсягів транзиту. Загалом позовні вимоги Нафтогазу сягають 30 мільярдів доларів, а Газпрому на 17 мільярдів більше.

Читайте також: Яценюк про рішення Стокгольмського арбітражу щодо "Газпрому": Наша стратегія була правильною

Теги: Україна Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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