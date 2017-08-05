Накопичувальна пенсійна система: Розенко назвав дату запровадження

Накопичувальна пенсійна система в Україні може стартувати вже з 1 січня 2019. Українська економіка дає позитивний сигнал щодо цього.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.



"Зараз є прекрасна можливість у Верховній Раді України підтримати або урядовий законопроект, він також є, №4608, по накопичувальній системі, або підтримати депутатський проект, справді зробити комплексну пенсійну реформу", – сказав віце-прем'єр.

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Нам треба все-таки підготовчий етап пройти до накопичувальної системи, але ми можемо чітко дати сигнал, я переконаний, і економіка нам дає позитивний сигнал, що з 1 січня 2019 року в Україні може вже стартувати накопичувальна система,

– заявив Розенко.

"І рік-півтора нам вистачить для того, щоб змазати всі механізми, щоб подивитися, чи є, можливо, десь якісь прогалини у пенсійному законодавстві, що ще треба додати до того, щоб пенсійна система була трирівневою і повною. Але політичний сигнал і вже певні зміни законодавства під цей сигнал треба робити зараз", – розповів віце-прем'єр.