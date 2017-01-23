21:12
23 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 19:00: Убивство Шеремета планували у Росії. Генпрокуратура зацікавилась депутата
Випуск новин
20:33, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нардепи прокоментували перевірку їхніх декларацій правоохоронними органами

20:10, сьогодні 1261 Читать новость на русском
Е-декларації
Е-декларації / Фото з відкритих джерел

Троє нардепів, яких Генпрокуратура підозрює у несплаті податків, відреагували на перевірку своїх декларацій.

Радикал Сергій Рибалка заявив, що силові органи постійно намагаються тиснути на нього, але поки що парламентар не отримував повістку від Державної фіскальної служби.

Його однопартієць Андрій Лозовий назвав перевірки чутками. За його словами, офіційної заяви ГПУ немає.

Депутат від БПП Борислав Розенблат запевнив, що готовий відповісти на всі запитання слідства і надати документи.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили імена народних депутатів, чиї декларації потрапили нід перевірку Державної фіскальної служби за клопотанням Генпрокуратури.

Теги: Україна е-декларування Верховна Рада НАЗК
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Росія планує розгорнути у Криму полк ВДВ
 9 січня , 10:39
Ніхто не забутий. Відвертий фільм-спогад "Навіки молоді. Вони все бачать" (16+)
 21 листопада 2016 , 20:20
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук