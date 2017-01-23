Нардепи прокоментували перевірку їхніх декларацій правоохоронними органами

Троє нардепів, яких Генпрокуратура підозрює у несплаті податків, відреагували на перевірку своїх декларацій.

Радикал Сергій Рибалка заявив, що силові органи постійно намагаються тиснути на нього, але поки що парламентар не отримував повістку від Державної фіскальної служби.

Його однопартієць Андрій Лозовий назвав перевірки чутками. За його словами, офіційної заяви ГПУ немає.

Депутат від БПП Борислав Розенблат запевнив, що готовий відповісти на всі запитання слідства і надати документи.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили імена народних депутатів, чиї декларації потрапили нід перевірку Державної фіскальної служби за клопотанням Генпрокуратури.