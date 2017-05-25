Народні депутати прокоментували масові затримання екс-податківців

У Верховній Раді народні обранці продовжують обговорювати масові затримання податківців 24 травня. Думки парламентаріїв кардинально відрізняються.

Спільна операція МВС та ГПУ – це вистава, яка мала посилити ефект від доповіді Юрія Луценка та відволікти від Генпрокуратури. В цьому впевнений голова комітету із запобігання корупції Єгор Соболєв, який почав збирати підписи за відставку очільника ГПУ.

"Імітація. Для них головне у Facebook написати, по телебаченню показати – далі значення немає. Вони є партнерами з тими людьми, які служили Клименку. Вони не розслідують його злочини, як і Януковича. Взяли цих податківців, покатали їх на гелікоптері, витративши на це багато грошей платників податків. Всі знали, що це нічим не завершиться", – заявив народний депутат від "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Голова податкового комітету Ніна Южаніна припускає, що затримані можуть бути невинні, якщо їх так швидко суд звільнив під заставу. Нардеп впевнена, що обвинуваченим екс-податківцям слід повідомити, для кого вилучались значні суми та хто був замовником злочинів.

В Конституції прописано, що ніхто не повинен виконувати злочинні накази. Якщо ви виконуєте незаконні доручення, то стаєте співучасником, окрім випадків, коли погрожують вашому життю та здоров'ю. Перепрошую, але, дивлячись на обличчя цих податківців, я сумніваюсь, що їх хтось змушував під дулом пістолету грабувати свою країну,

– прокоментував припущення Ніни Южаніної радник голови МВС Антон Геращенко.

Антон Геращенко впевнений, що затримані податківці були співучасниками розкрадання, при цьому кожен у своїй сфері робив незаконні дії. Правоохоронці, які показово затримали стількох високопосадовців та доправили їх до столиці гелікоптером, проілюстрували дію закону. В той же час, за словами Геращенка, закон зобов'язує утримувати під вартою тих злочинців, які вчинили кримінальний злочин, а не економічний. Тому не дивно, що наразі декількох затриманих відпустили.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.



Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.



Наразі відомо лише про одне рішення про арешт – суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.