Наші гроші. Затримання Насірова: що саме інкримінують відстороненому голові ДФС

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Роман Насіров опинився за гратами через розстрочку податкового боргу, яку дозволив компаніям екс-нардепа Олександра Онищенка.
Сам Насіров звинувачення відкидає і стверджує, що це політичне замовлення. Також йому інкримінують розкрадання державних коштів в розмірі 2 мільярдів гривень. Через шахрайство з продажу газу.
Експерти зазначають, що Насіров надав розстрочку податкового боргу на свій розсуд.
На початку року Роман Насіров запровадив нову схему розстрочення чи відстрочення податкового боргу, відтепер всі борги, якими віддали тільки податкові інспекції потрібно погоджувати з центральним офісом ДФС.
І в лютому перед затриманням він надіслав відповідь цілий низці компаній з відмовою про розстрочку податкового боргу. Сам відсторонений голова ДФС лист з власним підписом заперечує.
Також під час головування Насірова ДФС втручалась в черговість виплат ПДВ. Екс-голова ці звинувачення спростовує.
Більше про махінації, які Роман Насіров зробив будучи головою ДФС – дивіться у програмі.
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