Насіров встане і піде, – у НАБУ озвучили невтішний кінець епопеї з Насіровим

У НАБУ заявляють, що не вручатимуть голові Державної фіскальної служби Роману Насірову нової підозри, якщо в неділю не відновиться засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомив працівник НАБУ для "Української правди".

Ніякого затримання не буде. Це буде протизаконно, тому адвокати спеціально вкинули цю інформацію. Якщо до 23 нічого не зміниться, Насіров встане і піде, ми нічого не зможемо вдіяти,

– зазначив співрозмовник.

Працівник бюро підвердив інформацію, що НАБУ досі не отримало від суду ніякого документу про перенесення засідання.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.



Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.



Хоча НАБУ офіційного рішення про перенесення засідання не отримало.