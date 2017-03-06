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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насірова хочуть вивезти із зали суду, – депутат від "БПП"

23:58, 5 березня 218 Читать новость на русском

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" В'ячеслав Константиновський повідомив, що група підтримки очільника ДФС Романа Насірова, яка знаходиться всередині будівлі суду, чекає, поки сплине час, коли Насіров вважається затриманим. І після того його намагатимуться вивезти.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

На зауваження журналіста, що біля будівлі цілий натовп людей, який не дозволить Насірову покинути залу суду, Константиновський заявив, що "побачимо, як можна буде його звідси вивезти".

Також він сказав, що група підтримки Насірова, ймовірно, скористається іншими виходами, які є в будівлі.

До слова, всередині Солом'янського райсуду, окрім адвокатів, перебуває і родина Насірова.

Читайте також: До голови Солом'янського суду приїхав "Національний корпус": опубліковано відео

Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Україна Київ
Джерело: 24 Канал
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