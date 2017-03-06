Насірова хочуть вивезти із зали суду, – депутат від "БПП"

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" В'ячеслав Константиновський повідомив, що група підтримки очільника ДФС Романа Насірова, яка знаходиться всередині будівлі суду, чекає, поки сплине час, коли Насіров вважається затриманим. І після того його намагатимуться вивезти.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

На зауваження журналіста, що біля будівлі цілий натовп людей, який не дозволить Насірову покинути залу суду, Константиновський заявив, що "побачимо, як можна буде його звідси вивезти".

Також він сказав, що група підтримки Насірова, ймовірно, скористається іншими виходами, які є в будівлі.

До слова, всередині Солом'янського райсуду, окрім адвокатів, перебуває і родина Насірова.

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Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.