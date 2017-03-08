Настоящее время. Помилування від Путіна. Суд над українським журналістом у Криму
Настоящее время 00:13, сьогодні 52 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – президент Росії Путін помилував жительку Сочі за надісланий sms. В Криму триває суд на українським журналістом Миколою Семеною.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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