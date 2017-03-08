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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Настоящее время. Помилування від Путіна. Суд над українським журналістом у Криму

Настоящее время 00:13, сьогодні 52 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – президент Росії Путін помилував жительку Сочі за надісланий sms. В Криму триває суд на українським журналістом Миколою Семеною.

Також у випуску:

Арешт на два місяці і застава розміром в 4 мільйони доларів. Захист Романа Насірова оскаржила рішення суду.

Москва представила свою позицію у Міжнародному суді ООН за позовом України. Бойовики найшли свою зброю у шахтах.

Скільки в Україні справжніх вчених: як в Україні захищають докторські та кандидатські роботи.

Вбивця брата північнокорейського лідера переховується на території посольства КНДР в Малайзії.

В Південній Кореї розпочалося встановлення американської системи ПРО.

Невідомий меценат купив для багатодітної родини будинок у Воронежі.

Теги: Настоящее время Новини Росії Новини Криму освіта Київ Затримання Насірова Суд Україна - Росія Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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