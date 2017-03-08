Настоящее время. Україна розсекретить переписку з Росією. Скандальна акція російських феміністок

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Україна розкриє суду ООН все своє листування з Москвою з початку бойових дій на Донбасі. У Москві на території Кремля кілька представниць феміністичного руху влаштували гучну акцію протесту.

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