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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Настоящее время. Україна розсекретить переписку з Росією. Скандальна акція російських феміністок

Настоящее время 22:56, сьогодні 76 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Україна розкриє суду ООН все своє листування з Москвою з початку бойових дій на Донбасі. У Москві на території Кремля кілька представниць феміністичного руху влаштували гучну акцію протесту.

Також у випуску:

Провокації на марші феміністок в Києві.

"Сбербанк Росії" почав обслуговувати клієнтів за паспортами терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Нові подробиці "цианідової справи" в Грузії.

Як українці сприйняти ініціативу декомунізувати 8 березня.

Підсумки візиту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Держдепартаменту США.

Сайт WikiLeaks заявив про публікацію найбільшого витоку документів ЦРУ.

Чому Євробачення в Україні може опинитися під загрозою зриву.

Ексклюзивне інтерв'ю з другим президентом Киргизстану Курманбеком Бакиєвим.

Які люксові автівки представила компанія Bentlеy на автосалоні в Женеві.

Теги: Київ Жертви Настоящее время Новини Росії 8 березня Суд Україна - Росія Гаазький трибунал Грузія Павло Клімкін Киргизстан Євробачення-2017 ЦРУ США
Джерело: 24 Канал
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