Настоящее время. Україна розсекретить переписку з Росією. Скандальна акція російських феміністок
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Україна розкриє суду ООН все своє листування з Москвою з початку бойових дій на Донбасі. У Москві на території Кремля кілька представниць феміністичного руху влаштували гучну акцію протесту.
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