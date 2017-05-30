Націоналісти захопили Львівську облраду: в хід пішли димові шашки

Про це пише видання Zaxid.net.

Обласну раду пікетували з самого ранку. Протестувальники вимагали обласну раду звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО.

Увійшовши у приміщення облради спочатку хлопці записалися в порядок денний. Та поки депутати дійшли до розгляду 6 пункту, активісти почати палити димові шашки та розпилювати газ.

Голова ради оголосив перерву, проте радикали не випускають депутатів.

Націоналісти в облраді