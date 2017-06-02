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Національна опера України: спекотні пристрасті на початку літа

09:05, сьогодні 63
Опера
Опера "Наталка-Полтавка"

В перший місяць літа Національна опера пропонує, як завжди, досить різноманітний репертуар, який задовольнить і поціновувачів класики (опери "Набукко", "Турандот", "Норма"), і прихильників національного репертуару ("Наталка Полтавка" та "Запорожець за Дунаєм"). Для шанувальників хореографічного мистецтва – вишукані балетні вистави "Корсар", "Дон Кіхот" та прем’єра балету "За двома зайцями".

4 червня – опера "Наталка-Полтавка" (Лисенко)

Прем’єра "Наталки Полтавки" відбулася на сцені Національної опери у липні-2012 до 170-ї річниці з дня народження Миколи Лисенка. І це вже 9-та постановка на сцені театру. Головний режиссер Анатолій Солов’яненко у співдружності з Мирославом Скориком запропонували свою редакцію опери. Скорик дещо скоротив увертюру, в оркестр ввів нові музичні інструменти, збагатив музичну фактуру, базуючись на музичному матеріалі Лисенка.

Анатолій Солов'яненко зауважив, що звертаючись до опери, він в першу чергу думав про підростаюче покоління:

Саме з цього твору починається у дітей шкільного віку знайомство з українським оперним театральним мистецтвом. Сподіваюся, у нашій інтерпретації опера стала яскравішою й виразнішою. У постановці я змістив акцент від туги, сліз і страждань до світлого, життєрадісного побуту. Я намагався надати опері позитивне забарвлення, звернути увагу на українські обряди, наповнити спектакль гумором і душевністю.

8 червня – балет "Корсар" (Адан)

Через п'ятнадцять років після "Жизелі", яка разом із "Сильфидою" відкрила нову, романтичну сторінку в балетному театрі, Адольф Адан створив твір, якому судилося стати класикою жанру. Уславлений композитор написав балет за поемою Байрона "Корсар" на лібрето Сен-Жоржа, який неодноразово співпрацював з Аданом.

Постановку романтичного балету Адана, здійснену відомим танцівником Віктором Яременком на сцені Національної опери, було присвячено 75-річчю київського балетного коллективу. Яременко створив нову сценічну редакцію і дбайливо зберіг перлини першоджерела, водночас творчо використавши досвід петербурзького хореографа, глибокого знавця балетної спадщини професора Петра Гусєва, який ще на початку 1950-х років зробив сміливий крок до перетворення переважно пантомімічних чоловічих ролей на яскраво танцювальні. У постановці Яременка з'явилося чимало нових оригінальних хореографічних епізодів. До того ж він свого часу виконував головну партію – відоме па-де-де Яременка з "Корсара", яке він з успіхом танцював на всіх континентах, принесло йому перемогу та Золоту медаль на Міжнародному конкурсі артистів балету в Японії.

9 червня – опера "Турандот" (Пуччіні)

"Турандот" – опера, яка стала лебединою піснею великого композитора Дж.Пуччіні, залишається такою ж близькою і жаданою як для співаків, так і для глядачів, як один з невмирущих шедеврів музичного мистецтва.

Прем'єра "Турандот" мала відбутися в квітні 1925 року, але смерть композитора віддалила її на рік. Заключні епізоди опери незабаром були дописані за ескізами покійного автора його учнем, молодим композитором Франко Альфано. Вперше опера прозвучала 25 квітня 1926 року в театрі Ла Скала.

Для втілення "Турандот" на сцені Національної опери за ініціативи Посольства Італії в Україні у 2003 році було запрошено відомого у всьому світі італійського режисера Маріо Корраді. Відзначаючи високий професійний рівень київської трупи, маестро Корраді з особливим захопленням говорив про роботу художника-постановника Марії Левитської, підкресливши, що їй вдалося на диво витончено передати особливий казковий китайський колорит вистави.

10 червня – опера "Норма" (Белліні)

Серед усіх музичних творів, що створив Вінченцо Белліні, опера "Норма", яка вже більш ніж 180 років з незмінним успіхом йде на різноманітних оперних сценах світі, не дарма вважається істинним шедевром музики. Один з музичних критиків ХІХ сторіччя писав про неї: "З усіх творів Белліні саме в цій опері поєднались глибока реалістичність, мелодійне різноманіття та найбільш втаємничені почуття". За іронією долі цим критиком був ні хто інший, як Ріхард Вагнер. Сам автор цього безсмертного твору вважав, що "Норма" – це найкраще, що він створив у житті.

Прем’єра "Норми" в Національній опері України відбулась у 2007 році.

11 червня – балет "Дон Кіхот" (Мінкус)

Сюжет знаменитого роману Сервантеса приваблював хореографів здавна. Найщасливішою виявилася доля балету, створеного видатним хореографом XIX століття Маріусом Петіпа.

Зустріч Людвига Мінкуса з Петіпа у великій мірі визначила його подальшу долю і, мабуть, завдяки їй, він увійшов до історії музики передусім як композитор. Творча співдружність Петіпа і Мінкуса, розпочалася саме з роботи над "Дон Кіхотом". Мінкус добре знав закони балетного театру і був у своїй справі професіоналом високого класу. Петіпа зрозумів це вже з перших зустрічей і, як згадував хореограф пізніше, зробив усе, щоб музику до його "Дон Кіхота" писав саме він. І не помилився у виборі. Мінкус створив партитуру, що відзначалася яскравою танцювальністю, мелодійністю і ритмічним багатством.

У Києві "Дон Кіхот" вперше був поставлений у 1927 році, і з того часу змінилося п'ять його редакцій. Нинішню версію знаменитого балету здійснив балетмейстер театру Віктор Литвинов, який орієнтувався саме на постановку Петіпа.

16 червня – опера "Набукко" (Верді)

Саме з "Набукко" розпочалась блискуча композиторська кар’єра Верді. Драматургія опери досить статична порівняно з більш пізніми творами італійця. Це драма про відносини всередині любовного трикутника, яка відбувається на тлі квазібиблейскої історії іудеїв, які захищали свою батьківщину від навали ассірійців. Окрім масових сцен гноблення і страждання, опера "Набукко" сповнена красивими аріями, ансамблями та хоровими номерами, включаючи знаменитий хор полонених іудеїв, які плачуть за втраченою Батьківщиною, – "Va, pensiero".

На київській сцені виставу було поставлено в 1993 році, і вона була окрасою репертуару майже півтора десятиліття. З "Набукко" київська трупа багато й успішно гастролювала за кордоном. Втім, через те, що виконавці головних партій пішли зі сцени, а саме "на них", власне, й робилася попередня постановка, опера, на жаль, дочасно припинила своє сценічне життя. Тож за нове прочитання сюжету взявся Анатолій Солов’яненко разом з головним диригентом театру Миколою Дядюрою.

Свою увагу до цієї музики Солов’яненко пояснює її естетичною цінністю та винятково прекрасними мелодіями, які заклав геніальний Верді. Прем’єра "Набукко" на сцені Національної опери відбулася в березні-2016, і з того часу оперу, як і півтора століття тому, супроводжує успіх.

28 червня – опера "Запорожець за Дунаєм" (Гулак-Артемовський)

Нинішня редакція опери створена Анатолієм Солов'яненком (сценічна версія) та Мирославом Скориком (музична редакція). Прем’єра опери відбулася у лютому 2015 року, і впродовж останніх сезонів користується популярністю у глядачів.

Сценографією вистави, а також костюмами для героїв опери займалася Марія Левитська – головний художник театру. Спеціально для вистави створено понад 250 костюмів та майже 3000 квадратних метрів живопису.

29 та 30 червня – балет "За двома зайцями" (Шевченко) – ПРЕМ’ЄРА

Композитор Юрій Шевченко – заслужений діяч мистецтв України, багаторазовий лауреат "Київської Пекторалі", лауреат премії ім. Лисенка, автор музики до численних спектаклів, теле- та радіовистав.

Читайте також: Національна опера: пристрасті за "Тоскою"

Теги: Україна LifeStyle Київ Національна опера України
Джерело: 24 канал
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