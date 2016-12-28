Нацкомісія з цінних паперів зареєструвала випуск акцій "Привату" на понад 116 мільярдів гривень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск і проспект емісії акцій "Приватбанку".

Про це повідомили у прес-службі НКЦПФР, пише "Інтерфакс-Україна". Обсяг емісії облігацій внутрішньої державної позики складатиме 116,7 мільярдів гривень. Тепер Мінфін має взяти участь у докапіталізації "Приватбанку" шляхом придбання акцій додаткової емісії на суму, що не перевищує розміру мінімальної потреби у капіталі, розрахованої Національним банком. Читайте також: Українців застерігають від нових "розводів" з картками "Приватбанку" Нагадаємо, з метою підтримки ліквідності НБУ надав націоналізованому "Приватбанку" черговий кредит рефінансування.

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