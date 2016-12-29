Нацрада поставила крапку у скандалі довкола "1+1"

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заявили, що продовжили ліцензію каналу "1+1" на 7 років.

Відповідне рішення одностайно підтримали члени Нацради ще 15 грудня 2016 року, повідомляє прес-служба.

У Нацраді пояснили, що згідно з законодавством бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії могли вручити "1+1" не раніше ніж 29 грудня. У раді зазначили, що при цьому врахувавши решту бюрократичних процедур "Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 6 січня 2017 року.

Водночас повідомляємо, що Національна рада звернулася до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився,

– додали у повідомленні.

Нагадаємо, журналісти каналу "1+1" заявили, що їм можуть не продовжити ліцензію на мовлення. 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.