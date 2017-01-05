Нацрада вирішила долю "1+1"

У Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення заявили, що "1+1" отримає бланк ліцензії.

Про це повідомила під час брифінгу член Нацради Уляна Фещук, пише "ТСН".

Вона зазначила, що бланк ліцензії на подовження мовлення видадуть раніше передбаченого законодавством терміну.

"Сьогодні, 5 січня 2017 року, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, неухильно дотримуючись норм законодавства, готова видати ТОВ "Студія 1+1" ліцензію", – повідомила вона.

Щодо пришвидшеної видачі бланку Фещук додала, що цей крок зроблено раніше передбаченого законодавством терміну (6 січня, – 24), щоб зняти напругу у суспільстві і журналістському колективі.

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Нацрада стоїть і стоятиме на принципах свободи слова і неухильному дотриманні права громадян отримувати інформацію,

– резюмувала Уляна Фещук.

Нагадаємо, журналісти каналу "1+1" заявили, що їм можуть не продовжити ліцензію на мовлення. 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана.