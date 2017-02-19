Найближчим часом пожежну інспекцію буде ліквідовано, – Дєєва

Український бізнес найближчим часом зможе видихнути з полегшенням, оскільки в уряді планують ліквідувати пожежну інспекцію, яка "славиться" своєю корупціогенністю.

Про це в інтерв'ю сайту "24" розповіла заступниця міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва.

Скоро ми ліквідуємо пожежну інспекцію, це буде важливо, тому що бізнес нарешті зможе видихнути і зрозуміти, що більше не доведеться давати хабарі пожежному інспектору,

– зазначила вона.

Дєєва також додала, що у міністерстві внутрішніх справ розробили план пілотних проектів для реорганізації ДСНС.

"Провели переговори з усіма місцевими адміністраціями, отримали їх підтримку, розробили методологію, як для професіоналів, так і для добровольців. Крок за кроком почали відкривати нові пожежні місцеві команди: депо, центри безпеки, залучати добровольців. У контексті комплексності реформи для України – це маленькі кроки. Але вже зараз вони дозволяють рятувати життя і мінімізувати як фінансові, так і життєві втрати", – уточнила вона.

Більше про 100 днів роботи Анастасії Дєєвої в МВС читайте в інтерв'ю Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны