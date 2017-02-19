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Найближчим часом пожежну інспекцію буде ліквідовано, – Дєєва

20:16, 18 лютого 4012 Читать новость на русском
Пожежну інспекцію розформують
Пожежну інспекцію розформують / kolomyya.org

Український бізнес найближчим часом зможе видихнути з полегшенням, оскільки в уряді планують ліквідувати пожежну інспекцію, яка "славиться" своєю корупціогенністю.

Про це в інтерв'ю сайту "24" розповіла заступниця міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва.

Скоро ми ліквідуємо пожежну інспекцію, це буде важливо, тому що бізнес нарешті зможе видихнути і зрозуміти, що більше не доведеться давати хабарі пожежному інспектору,
– зазначила вона.

Дєєва також додала, що у міністерстві внутрішніх справ розробили план пілотних проектів для реорганізації ДСНС.

"Провели переговори з усіма місцевими адміністраціями, отримали їх підтримку, розробили методологію, як для професіоналів, так і для добровольців. Крок за кроком почали відкривати нові пожежні місцеві команди: депо, центри безпеки, залучати добровольців. У контексті комплексності реформи для України – це маленькі кроки. Але вже зараз вони дозволяють рятувати життя і мінімізувати як фінансові, так і життєві втрати", – уточнила вона.

Більше про 100 днів роботи Анастасії Дєєвої в МВС читайте в інтерв'ю Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны

Теги: Україна Міністерство внутрішніх справ ДСНС Надзвичайні ситуації
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