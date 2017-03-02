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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найпопулярніше фронтове радіо "Армія FM" святкує перший день народження

10:36, сьогодні 0

Найбільш популярне на фронті радіо "Армія FM" відсвяткувало першу річницю з моменту заснування.

У фронтових містах Донбасу навіть під кінець третього року війни подивитися українське ТБ або послухати нашу музику – розкіш. Один із засновників проекту – начальник управління комунікацій та преси Міністерства Оборони Оксана Гаврилюк.

Проект "Армія FM" зародився всього за 3 місяці до першого виходу в ефір. За такий короткий термін, мабуть, не запускався жоден державний проект такого масштабу.

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Не обійшлося і без міжнародної допомоги. Для Джоела Монтгомері це вже не перший проект. Ідею підказав український військовий, коли іноземець був у зоні АТО. Проект сподобався і його організація допомогла грошима.

Теги: Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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