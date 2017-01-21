Названо перші версії вбивства адвоката у Києві

Вбитим у Києві адвокатом виявився 46-річний Валерій Рибальченко. Його вбили пострілом у голову біля підходу під'їзду.

Про це передає ТСН.

Знайомі та сусіди описують загиблого, як спокійну та врівноважену людину.

Дружина адвоката розповіла, що навіть не може уявити, чому вбили її чоловіка.

Нам ніяких погроз не було. І за поведінкою його не було помітно, щоб йому хтось погрожував. Я не можу навіть припустити, про що може йти мова,

– сказала вона журналістам.

За її словами, резонансних справ у нього не було.

При цьому, як розповіла речник київської поліції Оксана Блищик, слідство розглядає ряд версій, серед яких особисте життя, адвокатська діяльність або вбивство з метою пограбування.

Блищик додала, що одним із головних доказів у порушеному вже кримінальному провадженні є гільза, яку кінологи знайшли біля місця події.

"Вилучена стріляна гільза калібру 7,65. Її відправили для проведення експертизи", – зазначила речник київської поліції.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Дніпровському районі Києва вбили адвоката.