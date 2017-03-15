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НБУ ініціює низку санкцій проти російських банків

17:55, сьогодні 234 Читать новость на русском
Російським банками невдовзі перепаде на горіхи в Україні
Російським банками невдовзі перепаде на горіхи в Україні / Ukr.media

Нацбанк України на виконання рішення РНБО пропонує йому запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

Про це заявив перший заступник глави НБУ Яків Смолій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Застосування таких санкцій означає заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків: це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, покупки цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інших подібні операцій", – пояснив Смолій.

Він додав, що під заборону також потраплять виплати дивідендів, відсотків, повернення міжбанківських кредитів, коштів з коррахунку і субординованого боргу. Також пропонується заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу.

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У свою чергу заступник глави НБУ Катерина Рожкова уточнила, що санкції пропонуються не в зв'язку з указом президента Росії Володимира Путіна про визнання паспортів "ДНР" та "ЛНР" і прийняття їх російськими банками, а з метою збереження фінансової стабільності і повного виконання українськими "доньками" російських банків зобов'язань перед клієнтами.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов наказав Нацбанку та СБУ впродовж доби проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.

Теги: Україна Банки НБУ Україна-Росія Санкції РНБО
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