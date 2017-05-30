НБУ послабив обмеження на валютному ринку

Національний банк України зняв деякі обмеження на валютному ринку. Зокрема, щодо заборони купівлі іноземної валюти.

Як йдеться на сайті НБУ, скасована заборона на купівлю іноземної валюти за наявності у клієнта на рахунках понад 100 тисяч доларів власних коштів.

До того ж, з 12 червня 2017 року скасовані обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України для неторгових операцій, які зараз складають не більше 150 тисяч гривень на місяць (за винятком деяких випадків).

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Нацбанк також дозволив банкам здійснювати операції з обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи класифікатора іноземних валют і банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку.

В НБУ пояснили, що зняття цих обмежень дозволить банкам і їх клієнтам більш гнучко управляти власною ліквідністю і позитивно вплине на регулювання валютної позиції банків.