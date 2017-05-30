22:48
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, сьогодні
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, сьогодні
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова
Випуск новин
22:46, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НБУ послабив обмеження на валютному ринку

21:14, сьогодні 752 Читать новость на русском
Послаблення валютних обмежень в Україні
Послаблення валютних обмежень в Україні / focus.ua

Національний банк України зняв деякі обмеження на валютному ринку. Зокрема, щодо заборони купівлі іноземної валюти.

Як йдеться на сайті НБУ, скасована заборона на купівлю іноземної валюти за наявності у клієнта на рахунках понад 100 тисяч доларів власних коштів.

До того ж, з 12 червня 2017 року скасовані обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України для неторгових операцій, які зараз складають не більше 150 тисяч гривень на місяць (за винятком деяких випадків).

Читайте також: Нацбанк знищив більше 40 мільярдів гривень

Нацбанк також дозволив банкам здійснювати операції з обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи класифікатора іноземних валют і банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку.

В НБУ пояснили, що зняття цих обмежень дозволить банкам і їх клієнтам більш гнучко управляти власною ліквідністю і позитивно вплине на регулювання валютної позиції банків.

Теги: Україна НБУ гроші Долар-Гривня Долар
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
сьогодні, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 6547
Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
сьогодні, 21:10 Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
7704
Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
сьогодні, 21:00 Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
Сергій Лещенко 533
Як здійснити навколосвітню подорож: особистий досвід українського мандрівника
сьогодні, 20:02 Як здійснити навколосвітню подорож: особистий досвід українського мандрівника
Олена Булан 481
Новий тренд: де купити яскраві шкарпетки від українського виробника
сьогодні, 19:02 Новий тренд: де купити яскраві шкарпетки від українського виробника
Настя Сукач 418
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Скасувати заборону пропаганди комуністичного режиму: півсотні депутатів звернулись з цією вимого
 сьогодні , 21:55
Пенсіонери з георгіївськими стрічками влаштували мітинг на честь дня радянської армії
 23 лютого , 16:48
У Києві дотла згоріло кафе на набережній: опублікували фото пожежі
 28 квітня , 11:01
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук